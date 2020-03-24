В Киеве оштрафовали продавщицу фруктов на 17 тысяч гривен

На днях оштрафовали женщину, которая продавала фрукты и овощи во время карантина на стихийном рынке. В пресс-службе Шевченковского райсуда в Киеве раскрыли подробности о штрафе в 17 000 гривен за нарушения карантина.

Во время судебного заседания было отмечено, что штрафные санкции являются минимальными по этой статье. Там же киевлянка признала свою вину и согласилась выплатить штраф.

"Шевченковский районный суд города Киева привлек к ответственности лицо, которое не относится к социально незащищенному слою населения, не является лицом преклонного возраста и осуществляла торговлю фруктами и овощами в большом количестве", – рассказала пресс-служба суда.

Напомним, что в Киеве становится все больше заболевших гриппом. Только за прошлую неделю из-за гриппа и ОРВИ в больницы Киева госпитализировали 236 человек, в том числе 107 детей. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

Так, в Киеве гриппом и ОРВИ заболели почти 15 тысяч человек (14893). Это на 22,2 процента больше, чем болело неделей ранее.

Среди госпитализированных и тех, кто болеет дома, больше всего детей – 7 595. Значительная часть из заболевших – школьного возраста 3 550 детей.

При этом в КГГА заверили, что показатель заболеваемости находится ниже эпидпорога на 34,3%.

Напомним, что в Киеве охранники заподозрили мужчину в краже товаров в супермаркете. В супермаркете Фора, что на Харьковском шоссе в Киеве, охранники заподозрили мужчину в краже товаров.

Чтобы доказать, что он ничего не украл, человек разделся. Полностью. А потом начал бить стекла, кричать и бросаться на охранников.

Сейчас на месте полиция, выясняют все обстоятельства.

В комментариях пользователи сети отметили, что люди начали сходить с ума из-за цен и паники вокруг коронавируса.

Напомним, что киевлянам объяснили, дают ли пропуска на общественный транспорт бесплатный проезд

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