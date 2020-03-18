В Киеве «герою парковки» на прохожей части во дворе многоэтажки сняли колеса

Известно, что инцидент случился на улице Курнатовского, 2б. Фото преступления опубликовали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

«Утро начинается не с кофе...», – подписали фото в сети.

В комментариях пользователи сети начали обсуждение столь коварного наказания героя парковки.

«А где была в это время сигнализация ?!», «Сняли, чтобы купить маску», «Секретки надо ставить.», «А люди где были. Рядом дом.», «Ребят, я колеса не брал», «Сочувствую владельцу», «Подождите месяц, деньги у людей закончатся. Начнётся самое интересное», «Отсутствие колес утром на машинах и количество проституток на окружной всегда были самым точным показателем экономического состояния страны», «Ничего себе качели во дворе сделали», «прям по спорту разули», «главное вы заметили, какой инженерный подход! - кирпичи отцентровали и, сняв колеса с одной части авто, можно снимать с другой с помощью противовеса в виде напарника. Экономия кирпичей налицо!», «коронавирус опасен и для автомобилей», – отметили киевляне.

Напомним, утром 18 марта случился транспортный коллапс в столице Украины. Общественный транспорт переполнен, люди стоят в бесконечных очередях, а город стоит в пробках.

Перед мостом Метро и на самом мосту образовалась огромная пробка. На автобусных остановках столицы люди пытаются остановить попутки, однако водители часто проезжают мимо.

Огромная пробка и на Парковой аллее в сторону центра Киева. Так, на въезде в город из-за запрета на движение пригородного транспорта, образовалась бесконечная тянучка из автомобилей.

Также в Оболонском районе из-за ремонта дороги наблюдается скопление авто. Там медленно движется транспорт около ТРЦ "Блокбастер".

Традиционно пробки образовались и в центре города. Не проехать по улице Набережно-Крещатицкая и проспект Победы.

Также пробки на Окружной. В Соломенском районе стоит проспект Лобановского.

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