Под Киевом начался митинг против запрета пригородных электричек

Жители города Фастов в Киевской области собрались на рельсах на протест. Несмотря на все запреты во время карантина, люди решили устроить массовое собрание и попытаться вернуть себе возможность добираться в Киев. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на фейсбук-страницу очевидца.

«Немного безумия из Фастова вам в ленту. Там люди перекрывают движение грузовых поездов из-за отмены электричек. Интересно, на что они рассчитывают?», - подписал кадр Александр Рудоманов.

Отметим, что во время карантино запрещено проводить мероприятия свыше 60 человек.

Напомним, что Киев в первый день закрытия метро сковали пробки. Утром 18 марта случился транспортный коллапс в столице Украины. Общественный транспорт переполнен, люди стоят в бесконечных очередях, а город стоит в пробках.

Перед мостом Метро и на самом мосту образовалась огромная пробка. На автобусных остановках столицы люди пытаются остановить попутки, однако водители часто проезжают мимо.

Огромная пробка и на Парковой аллее в сторону центра Киева. Так, на въезде в город из-за запрета на движение пригородного транспорта, образовалась бесконечная тянучка из автомобилей.

Также в Оболонском районе из-за ремонта дороги наблюдается скопление авто. Там медленно движется транспорт около ТРЦ "Блокбастер".

Традиционно пробки образовались и в центре города. Не проехать по улице Набережно-Крещатицкая и проспект Победы.

Также пробки на Окружной. В Соломенском районе стоит проспект Лобановского.

Как мы ранее сообщали, в Киевской области объявили режим чрезвычайной ситуации.

18 марта 2020 состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации.

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