Киевский врач рассказала о реальной ситуации в больницах столицы

В реанимации Киева начали поступать пациенты с пневмониями, однако руководства медучреждений экономят тесты на коронавирус и проводят их только в крайних случаях. Об этом в Facebook написала врач одной из киевских клиник Татьяна Рослякова, сообщает Politeka.net.

«Киевские реанимации потихоньку заполняются пациентами с пневмониями. Да. Мы переболеем почти все, в легкой или средней форме, это неизбежно, учитывая быстрое распространение и очень простой способ передачи. Но старики, ослабленные другими хроническими заболеваниями люди, онковыздоравливающие на этапе химиотерапии-вот крайне высокая группа риска по наиболее грозным осложнения», – раскрыла глаза украинцам Рослякова.

Более того, она отметила, что вируса в Украине уже достаточно, но пациентам, даже находящимся с пневмонией в реанимациях городских киевских больниц до последнего не делают тест.

«Мол - нет эпид. анамнеза ( старушка не целовалась мол с итальянцем). В итоге пациентке, находящейся с пятницы в реанимации одной из городских Киевский больниц с двусторонней пневмонией, после долгих раздумий, наверное руководства клиники, ведь тестов получили всего 11 – таки провели тестирование во вторник и подтвердили COVID 19!», – рассказала врач о причинах распространения эпидемии в Украине.

Также доктор отметила, что с заболевшей контактировали в течении пяти дней все сотрудники отделения, работавшие без средств дополнительной зашиты. А через врачей могли заразиться их родственники и друзья.

В комментариях украинцы пишут, что многие переболели, и даже не думали, что это мог быть коронавирус.

«Боже какой ужас, я недавно переболела дома. Надо пойти сделать тест, кроме меня переболели воспалением кучу знакомых людей, с разных точек Украины, с моей родины, и в Киеве. Одна соседка моей мамы умерла, но никто уже не узнает от короны или по другой причине. Я тоже думаю, что у нас эпидемия давно.», «А меня удивляют врачи. Кто, как не они, должны понимать и знать опасность? И молчать, скрывать?», «теперь каждый чихнувший будет считать себя переболевшим коронавирусом», «Многие болеют, но тесты не делают. Наш врач сказала, что это обычный грипп. Они все так говорят, чтоб панику не поднимать. Поэтому держитесь.», «Так ведь делают тесты по 16тыс грн. Зачем же делать бесплатно какой-то бабушке?», «А сколько пациентов еще заразили, да ну, надо от больниц подальше», – напуганы пользователи сети.

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