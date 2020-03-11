Найден пропавший ребенок на Киевщине
В столице полицейские разыскали 13-летнего Николая Берегового, который накануне с товарищем сбежал из реабилитационного центра под Киевом. Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.
Отметим, что Николай Береговой 9 марта около 15:30 самовольно ушел из спецучреждения в селе Копылов, ул. Макаровская.
"Работники Макаровского отделения полиции разыскали одного из подростков, который накануне самовольно покинул территорию Центра социально-психологической реабилитации детей, расположенного в селе Копылов. Поиски его старшего приятеля продолжаются", – объяснили полицейские.
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Колю обнаружили в Киеве и вернули в соццентр.
С ребенком провели профилактические беседы, чтобы предотвратить подобные поступкам в дальнейшем.
Напомним, в Киевской области разыскивается женщина с двумя детьми.
30-летняя Жукалюк Наталья и ее двое маленьких сыновей 5-летний Жукалюк Александр и Нестеренко Николай, которому всего лишь 1 год 8 месяцев, ушли из дома и не вернулись в селе Лизогубова Слобода.
Мать с детьми пропали еще 7 марта и до сих пор их местонахождение неизвестно.
Приметы Жукалюк Натальи: выглядит старше своего возраста, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза зеленые, белые крашенные волосы длиной до плеч.
Одета: куртка оранжевая, темные брюки, синие кроссовки.
Приметы Александра: рост 90 см, худощавый, лицо овальное, глаза голубые, волосы темные.
Приметы Николая: рост 65 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы светлые, глаза голубые.
В случае получения любой информации о возможном месте нахождения указанных лиц, сообщать по телефону полиции "102".
Напомним, что в Киеве разыскивают пропавшего ребенка. В Киеве разыскивается несовершеннолетний Семенов Сергей Владимирович. Мальчик 2006 года рождения.
ПРИМЕТЫ: на вид лет 13, рост 160 см, волосы русые, короткие, худощавого телосложения.
ОДЕТ: куртка темного цвета, серая шапка в белую полосу, спортивные черные брюки, темные кроссовки.
При получении любой информации о возможном месте нахождения ребенка звонить «102».
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