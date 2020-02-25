Женщина ушла на прогулку пару дней назад и до сих пор не дала о себе знать

В Харьковском районе Киева пропала женщина

23 февраля, приблизительно в 17 часов на прогулку пошла Коломиец Татьяна Яковлевна и не вернулась домой. Женщина 1945 года рождения. Об это написал «Киев Оперативный» в Facebook, сообщает Politeka.net.

Близкие отметили, что она уже много лет живет с помощью лекарств и более суток без них обходиться не может. Также она плохо слышит.

Одета была в шубку под леопарда и бежевой шляпке. Фигура сгорблена, ходит, опираясь на палочку. При себе имела мобильный телефон.

Последний раз видели возле дома на скамейке в районе между шестью и шестью с половиной часами вечера на Харьковском шоссе, в районе больницы «Красный хутор».

Татьяна Яковлевна интеллигентный, добрый, отзывчивый, вменяемый человек. Плохо слышит. Будем благодарны за любую информацию.

Просьба нашедших звонить по телефону: 067-264-86-62 Лиля.

В комментариях киевляне сетуют на бабушек, которые часто теряются, и советуют делать пожилым браслет с именем и адресом.

«Делайте браслет с ФИО, годом рождения, адресом и контактами родственников! Для пожилых людей, особенно с проблемами с памятью - это необходимо.», «Ох уж эти бабушки... теперь переживают все!!!», «Что значит Харьковский район..? А улица,примерно дом..?», «В больницы наверняка обращались...», «А ещё лучше наручный GPS-трекер.», – отметили в сети.

Напомним, что в Харькове пропала 12-летняя девочка. По данным полиции, 12-летняя девочка Мария-Ангелина Русанова ушла из дома вечером 22 февраля и до сих пор не вернулась.

Приметы: светлые волосы чуть ниже плеч, круглое полное лицо. Была одета в зеленую куртку, синие джинсы и красные сапоги. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, полиция просит сообщить по телефонам (057) 705-98-15 или 102.

Как мы сообщали, в Одесской области бесследно исчез 12-летний мальчик, который вышел из дома на прогулку и не вернулся. О пропаже в полицию сообщили родственники подростка.

Костя имеет рост 165 см, крепкого телосложения, волосы черные, на лице с левой стороны родинка.

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