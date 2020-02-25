В Киеве одна из станций метро «заплакала»

25 февраля киевлян встревожили загадочные устройства в виде шлангов на стенах станции метро "Житомирская". Из них течет вода и по стенам льется в желоб недалеко от места, где находятся рельсы. Об этом написал телеграм-канал «Kyiv LIVE», пишет Politeka.net.

Пассажиры переживают, что такие подтеки могут негативно отразиться на работе станции. Оказалось, что это грунтовые воды, с которыми борются еще с первого рабочего дня станции.

Напомним, что 19 февраля, в Киеве мужчина попытался совершить ограбление в метро, но его поймали.

Мужчину повалили на землю и начали пинать. Инцидент произошел на станции метро "Золотые ворота", где киевлянин позарился на чужие телефоны и кошельки.

"В Киеве на метро "Золотые ворота" неравнодушные граждане задержали человека, похожего на вора карманника, который пытался вытянуть из людей вещи, похожие на кошельки и телефоны. Применяются демократические методы ограничения свободы.", – написали в сети.

В Киеве на метро "Золотые ворота" неравнодушные граждане задержали человека, похожего на вора карманника, который пытался вытянуть из людей вещи, похожие на кошельки и телефоны применяются демократические методы ограничения свободы. Gepostet von dtp.kiev.ua am Mittwoch, 19. Februar 2020

Также мы писали, что в Киеве на Голосеевском проспекте неадекват поразил необычной выходкой прямо на дороге.

Мужчина выбежал из авто и разлегся голый на дороге перед своей машиной в свете фар. Он кричал «Андрюха», зовя кого-то. Когда приехала полиция, он оперативно собрал вещи и скрылся с места инцидента.

«Неадекватный водитель Volkswagen устроил нефиговый перфоманс: выбежал из своей машины, напал на прохожего, а потом снял с себя всю одежду, просто лег на асфальт и начал кричать «Андрюхааааааа». Через пару минут, когда увидел спецсигналы скорой, собрал свои вещи, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.», – рассказали в сети.

Неадекватний водій #Volkswagen (#AI5444CI) влаштував нефіговий перфоманс: вибіг із своєї автівки, напав на перехожого, а потім зняв з себе весь одяг, просто ліг на асфальт і почав кричати «Андрюхааааааа!»🙈 Через пару хвилин, як побачив спецсигнали швидкої, зібрав свої речі, сів а автівку та поїхав у невідомому напрямку. Київ, Голосіївський проспект Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 24. Februar 2020

Мужчина кричал страшным голосом. Было похоже на то, что он громко рыдает. В комментариях киевляне начали обсуждать странный инцидент.

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