В Киеве одна из станций метро «заплакала»
25 февраля киевлян встревожили загадочные устройства в виде шлангов на стенах станции метро "Житомирская". Из них течет вода и по стенам льется в желоб недалеко от места, где находятся рельсы. Об этом написал телеграм-канал «Kyiv LIVE», пишет Politeka.net.
Пассажиры переживают, что такие подтеки могут негативно отразиться на работе станции. Оказалось, что это грунтовые воды, с которыми борются еще с первого рабочего дня станции.
Напомним, что 19 февраля, в Киеве мужчина попытался совершить ограбление в метро, но его поймали.
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Мужчину повалили на землю и начали пинать. Инцидент произошел на станции метро "Золотые ворота", где киевлянин позарился на чужие телефоны и кошельки.
"В Киеве на метро "Золотые ворота" неравнодушные граждане задержали человека, похожего на вора карманника, который пытался вытянуть из людей вещи, похожие на кошельки и телефоны. Применяются демократические методы ограничения свободы.", – написали в сети.
Также мы писали, что в Киеве на Голосеевском проспекте неадекват поразил необычной выходкой прямо на дороге.
Мужчина выбежал из авто и разлегся голый на дороге перед своей машиной в свете фар. Он кричал «Андрюха», зовя кого-то. Когда приехала полиция, он оперативно собрал вещи и скрылся с места инцидента.
«Неадекватный водитель Volkswagen устроил нефиговый перфоманс: выбежал из своей машины, напал на прохожего, а потом снял с себя всю одежду, просто лег на асфальт и начал кричать «Андрюхааааааа». Через пару минут, когда увидел спецсигналы скорой, собрал свои вещи, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.», – рассказали в сети.
Мужчина кричал страшным голосом. Было похоже на то, что он громко рыдает. В комментариях киевляне начали обсуждать странный инцидент.
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