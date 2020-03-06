Стало известно, есть ли пострадавшие

В Киеве произошло ЧП - возле оперного театра провалился асфальт

Об этом сообщает пресс-служба КК Киевавтодор, передает Politeka.net.

В Киеве произошел очередной провал на проезжей части. ЧП случилось на улице Владимирской, недалеко от оперного театра.

К счастью, происшествие прошло без пострадавших.

Фото: Информатор

На место ЧП выехали коммунальные службы, и сразу же начали ликвидировать последствия провала проезжей части. Известно, что провал асфальта произошел из-за прорыва трубопровода.

Ранее мы писали, что в Киеве на целый месяц перекрыли движение по одной из улиц в Голосеевском районе.

До 31 марта ограничили движение по улице Никольско-Ботанической в Голосеевском районе.

Из-за капитального ремонта работы растянут аж до 31 марта. Второй этап ремонта дороги заключает в себе замену покрытия проезжей части, тротуаров, обновление ливневой канализации.

«Работы продлятся около месяца», - рассказывают коммунальщики.

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