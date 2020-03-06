В Киеве произошло ЧП - возле оперного театра провалился асфальт
Об этом сообщает пресс-служба КК Киевавтодор, передает Politeka.net.
В Киеве произошел очередной провал на проезжей части. ЧП случилось на улице Владимирской, недалеко от оперного театра.
К счастью, происшествие прошло без пострадавших.
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Фото: Информатор
На место ЧП выехали коммунальные службы, и сразу же начали ликвидировать последствия провала проезжей части. Известно, что провал асфальта произошел из-за прорыва трубопровода.
Ранее мы писали, что в Киеве на целый месяц перекрыли движение по одной из улиц в Голосеевском районе.
До 31 марта ограничили движение по улице Никольско-Ботанической в Голосеевском районе.
Из-за капитального ремонта работы растянут аж до 31 марта. Второй этап ремонта дороги заключает в себе замену покрытия проезжей части, тротуаров, обновление ливневой канализации.
«Работы продлятся около месяца», - рассказывают коммунальщики.
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