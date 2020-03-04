В Киеве водитель маршрутки подрезал легковушку

В сети киевлянин опубликовал видео, на котором можно увидеть, как маршрутка начала делать маневр (поворот) не со своей полосы, тем самым преграждая путь потоку машин. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

«Говорят, что для подобных столичных маршрутчиков есть отдельное место в аду. Может, автор видео немного переигрывает и просто предвзято относится к желтым автобусам?», – прокомментировали ролик в сети.

Такое поведение на дороге водителя общественного транспорта могло с большой вероятностью привести к масштабному ДТП, если бы автор видео не успел вовремя затормозить.

В комментариях киевляне прокомментировали случившееся.

«Был во многих странах мира, маршрутки видел только в Анголе))) Везде большие, вместительные муниципальные автобусы. Эти ржавые, жёлтые корыта с безумными водителями-показатель нашей отсталости и нищеты», «Там пассажиры должны были его лещами забить, за такой манёвр, он их жизнями рисковал», «хитрожопость маршруточника пробудила "учительский" инстинкт автора видео... хорошо, что он все-таки не пошел на принцип. но маршруточники – поцы», «Водители маршруток смотрят куда угодно (на выручку, телефон, хз еще куда), но не на дорогу и не в зеркала», «А я считаю общественному транспорту не место в третей полосе», – отметили пользователи.

Кажуть, що для подібних столичних маршрутчиків є окреме місце у пеклі. Чи може автор відео трохи переграє і просто упереджено ставиться до жовтих автобусів? Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 3. März 2020

Напомним, что в Киеве прохожие задержали грабителей. В Киеве возле станции Индустриальная прохожие увидели, как двое людей крадут у девушки мобильный телефон. Они самостоятельно без полиции решили задержать грабителей.

«Они не отвернулись, не отошли, а наоборот - задержали негодяев и позвали полицию», – отметили в сети.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как двое скрученных парней лежат на земле, а вокруг собралась толпа любопытных.

В сети начали обсуждать инцидент, отмечая, что полиция сразу отпустила негодяев на глазах у всех.

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