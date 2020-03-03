В Чернобыле нашли раненую сову

Сотрудники зоны отчуждения нашли на лесной дороге раненую сову. Бессильную птицу передали сотрудникам научного отдела Чернобыльского заповедника. Об этом ученые рассказали на своей странице в Facebook, сообщает Politeka.net.

Серая сова (неясыт) травмировалась во время полета. Причина и подробные обстоятельства останутся неизвестными. Так, у птицы обнаружили сломанную кость на крыле.

Общее состояние здоровья трудно установить без специализированной помощи.

Сотрудники заповедника смогли накормить птицу, которая с аппетитом съела несколько кусочков сырого мяса.

Также они отметили, что в заповеднике отсутствует специальная ветеринарная служба, которая бы могла позаботиться о больных и травмированных животных.

Сову решили перевезти в убежище для птиц и мелких животных «Лунная долина». Она нуждается в продолжительном лечении, но даже после выздоровления она уже не сможет охотиться и летать, как прежде.

«Окончательные прогнозы относительно состояния ее здоровья нам пообещали сообщить через несколько дней», – рассказали в заповеднике.

Напомним, что ранее лошади Пржевальского, которые в дикой природе перестали существовать с 60-х годов прошлого века, были замечены в Чернобыльской зоне.

Как известно, 36 лошадей Пржевальского завезли в Чернобыльскую зону 15 лет назад. А в 2018 году там насчитывалось уже 110 особей. Причиной «особого комфорта» для животных в зоне отчуждения стала, вероятно, естественная их тяга найти покой вдали от людей.

Именно в дикой природе вид видели в последний раз еще в 1969 году. Как известно, ареалом обитания лошадей Пржевальского являлась Монголия, но их численность начала резко сокращаться после суровой зимы в 1944-1945 годах, а спустя десятилетия – их практически не стало вовсе в дикой природе, теперь животных можно увидеть лишь в зоопарках, заповедниках и т. п.

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