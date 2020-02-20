В Киеве образовался коллапс на дорогах из-за одного светофора

Вечером в среду, 20 февраля, в Киеве в Святошинском районе города на Академгородке не работал светофор, из-за чего образовалась огромная пробка. Автобусы стали посреди дороги, а легковые авто пытались маневрировать вокруг них. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на группу в фейсбуке «Киев оперативный» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Сегодня вечером на Академ Городке не работал светофор», – сообщил очевидец событий.

В сети начали обсуждать произошедшее накануне вечером.

«Вы "водители", знаете, что ничего трудного в этой ситуации нет, просто не выезжать на перекресток и дать возможность двигаться авто по "приблизительном" временном промежутке работы светофора, вы же каждый вечер там проезжаете, а пробки на дорогах из-за "хитрови.баних"», «Там и так ппц, а тут ещё и светофор))», «Так все ясно и просто. Если не работает светофор, нужно придерживаться дорожных знаков) проблем не должно было быть))», «Прокладок просто стало больше чем водителей... овердохуяих стало, я бы сказал.... Есть и дебилы в таких ситуациях, когда при зелёном свете стоишь перед перекрёстком, ибо он занят, а какой то дебил сигналит тебе сзади изо всех сил, чтоб 3 метра проехать и встать посредине перекрёстка и не дать проехать остальным.... Дебилы думают только о себе... Так и живём», – возмущаются киевляне в комментариях.

Напомним, что в киевском аэропорту «Борисполь» было задержано несколько рейсов из-за того, что на взлетную полосу выбежал кролик. По данным пассажиров рейса Киев-Франкфурт, небольшая задержка в расписании самолетов произошла из-за кролика, который выбежал на взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел рано утром 20 февраля.

Сегодня вечером на Академ Городке не работал светофор((( Gepostet von Олександр Скочок am Mittwoch, 19. Februar 2020

Напомним, масштабный пожар вспыхнул в Киеве, уничтожены автомобили: кадры огненного ЧП

Как сообщала Politeka, история по годам: как выглядел Крещатик 100 лет назад, уникальные кадры

Также Politeka писала, что женщина устроила переполох в ночном клубе Киева: дошло до массовой эвакуации