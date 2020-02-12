За небольшой промежуток времени бобры уничтожили около двадцати деревьев в историческом парке Кагарлык

Бобры облюбовали озеро и деревья вокруг него в историческом парке Трощинского в городе Кагарлык в Киевской области. Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Местные жалуются на бобров, ведь это наносит вред историческому парку.

«Варвары. Уничтожают все, что вокруг лежит», – говорит посетительница парка.

Дерево диаметром 20 см бобры срезают за одни сутки.

Эксперты допускают, что вредители перекочевали на озеро в парке с соседской реки Россава.

Они уже успели уничтожить два десятка деревьев, среди которых - ивы и дубы.

Всего за несколько дней животные повалили дуб, который радовал глаз местным более полувека. Сейчас вокруг озера валяются деревья и ветки, и ни одного стоячего дерева нет.

Так, на озере сейчас проживает целая семья бобров – 8 особей.

В озере, объясняет директор парка, очень чистая вода, и, очевидно, бобрам это понравилось.

В администрации парка хватаются за голову, ведь бобров здесь видят впервые. Работники парка решили спасать экосистему парка железной сеткой, которой обматывают.

Зоологи считают этот метод эффективным, однако лучше все же отлавливать бобров и переселять их в более пригодные к этому месту

Напомним, что в сети показали, как выглядит Чернобыль в феврале 2020 года. В феврале этого года городу Припяти исполнится 50 лет, как его основали. Недавно в него вернулись эвакуированные жители, чтобы поздравить родной город с юбилеем. Они сделали много фотографий, которые попали в сеть.

Сейчас на улицах Припяти много бродячих животных, а также в лесах обитают дикие животные, рыси и дикие псы. На заведениях можно увидеть старые вывески советского времени, которые немного покосились, но все равно передают дух того времени. Все ржавое и покорёженное передает дух Чернобыля, в котором никто не живет.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, в Киеве девушку с парнем грозит шесть лет тюрьмы, фото: «отобрали телефон и...»

Также Politeka писала, как выглядел Киев с высоты птичьего полета сто лет назад: невероятные фото