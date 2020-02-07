В Киеве возле Автозаводской сгорел частный дом

Примерно в 10:00 7 февраля загорелось двухэтажное здание по адресу улица Автозаводская, 5а. На Куреневке издалека было видно густой черный дым, который поднялся в небо. Видео с места событий опубликовал корреспондент Информатору на фейсбуке (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По предварительным данным, на момент ЧП внутри здания никого не было. Что стало причиной пожара – неизвестно, причину из’выяснит правоохранители. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Огонь распространялся со второго этажа частного дома, где вспыхнуло помещение и крышу. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

На месте работают около десятка спасателей и две пожарные машины.

«Горе людям, да еще и зимой！Главное, чтобы никто не пострадал», «Понятно все сгорело тушить уже нечего!», «Что могло такое произойти, что загорелся дом?», – пишут в сети.

В Киеве возле Автозаводской горит частный дом Gepostet von Информатор Киев am Freitag, 7. Februar 2020

Напомним, что под Киевом задержали преступников, которые грабили квартиры в Буче. Полицейские смогли догнать воров в Буче. Их на горячем застал местный житель, который столкнулся с грабителями в подъезде многоэтажки и поинтересовался, с какой целью они там находятся.

Воры даже не решились что-нибудь соврать, вместо этого применив струю слезоточивого газа на киевлянина, после чего они бросились бежать. Зайдя в собственный дом, хозяин квартиры обнаружил, что его успели ограбить.

Потерпевший сообщил о преступлении правоохранителям, назвав марку авто, на котором они скрылись.

Полицейские ввели план «Перехват» на территории нескольких районов области задержали автомобиль преступников на трассе Киев-Одесса. В автомобиле находились четверо мужчин в возрасте от 23 до 48 лет, уроженцев Автономной республики Крым. До недавнего времени они жили в Херсонской области, в трех из них есть судимости.

При задержании автомобиля в нем обнаружили вещи, похищенные накануне из квартиры в Буче.

Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.

Как сообщала Politeka, уровень загрязнения воздуха бьет рекорды в Киеве: районы, где лучше не находиться

Также Politeka писала, что под Харьковом нашли пропавшую школьницу, но было уже поздно, появились подробности рокового дня.