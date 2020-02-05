В Киеве запечатлели на камеру "огненный троллейбус", который ехал по улице

Инцидент произошел на жилом массиве Отрадный. Соответствующее видео появилось в паблике Киев Оперативный на Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В сети начали бурно обсуждать увиденное.

«То Киану Ривз с Сандрой Буллок снимаются в римейке фильма "Скорость". Инфа 100%.», «Будто призрачный гонщик пересел с мотоцикла за баранку», «Этот поезд в огне,И нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, И нам некуда больше бежать.», «ну так это же - «Кращому транспорту в Києві бути»! Есть поездка с ветерком, а это с огоньком)», «печку включил на максимум», «Судя по одежде водителя похоже на съёмку фильма или т.п.», «А то что он горит, автора не смущает», «А то, что он горит??? на отрадном это норма?», «Не хватает музыкального сопровождения AC/DC highway to hell», «Закройте окно, дует.», – смеются в сети.

Отметим, что на видео – монтаж, который можно увидеть, если присмотреть к огню на крыше троллейбуса.

Напомним, что на левобережном жилом масиве Киева, на Осокорках, образовалась грандиозная свалка мусора.

Местные жители устроили свалку прямо среди деревьев, завалив территорию бытовым мусором.

«Так для того места это норм уже ≈лет 10±(≠люди-ж строят),я жил на углу…!», «А мог бы быть просто уголок для отдыха», «Красоты нашего района», «Это делают люди-какашки, чего внутри с избытком - то и отдают миру, моральные уроды и жлобы», «Экопарк на Осокорках.», «Просто свиньи», «слуште, но там далеко не все оставлено отдыхающими. вон ту кучу папок, и пластик, и строймусор вывозили целенаправленно. рога бы поотшибать», «Свалка уже 20 лет там! Коллекторная на этом участке, не принята на баланс», – отметили в сети.

Что тут происходит? Киев, Отрадный Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 4. Februar 2020

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.

Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.