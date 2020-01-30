В Киеве компания мужчин решила попробовать пиццу - "на шару"

Об инциденте сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Бесплатная пицца вкуснее", — решили покупатели и, забрав заказ, выставили курьера за дверь.

Сегодня, около 5 часов утра, на службу 102 позвонил курьер одной из службы доставки и сообщил, что он привез заказ на улицу Амвросия Бучмы, но клиенты забрали товар и не рассчитались.

Со слов заявителя, из квартиры вышло 3 мужчин, один из которых забрал заказ и мгновенно захлопнул входную дверь. Заплатить деньги за пиццу граждане отказались. На месте вызова заявитель указал на квартиру, в которую был осуществлен заказ.

Лица, которые находились в помещении, отрицали тот факт, что делали заказ и утверждали, что курьера видят впервые. В квартире полицейские обнаружили остатки заказа, который достал сотрудник и коробки с фирменными логотипами. Граждане отказались предоставить объяснения по поводу обнаруженного.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия.

"Жлобы", "Жаль курьера, обычно там работают студенты в свободное от учебы время", "Ограбление века", - пишут разъяренные киевляне в комментариях.

Кроме того, мы писали, что в одном из магазинов Киева заметили карманную воровку, которая грабила покупателей.



Как сообщается в одном из украинских телеграм-каналов, что за то время, в течение которого воровка находилась в магазине, она успела ограбить нескольких покупателей, которые в это время выбирали одежду для примерки.

“Работала” женщина даже не скрывая лицо, прикрываясь вешалками с другой одеждой.

Кроме того, недавно мы писали, что в Печерском районе Киева промышлял пожилой карманный вор.

Преступником оказался настоящий ветеран — 75-летний мужчина.

Злоумышленник рискнул и вытащил кошелек из кармана куртки в помещении ресторана.

Именно сотрудники оперативно-розыскного отдела и увидели, как преступник вытащил кошелек с банковскими картами и деньгами. Правоохранители задержали вора сразу после совершения преступления.

Злоумышленником оказался 75-летний житель Черкасской области. Ранее мужчину уже судили за аналогичные преступления. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы согласно части 1 статьи 185 (Кража) УК Украины.

Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.

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