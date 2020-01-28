В центре Киеве возле метро случилось ЧП
У входа на станцию метро "Крещатик", который находится со стороны улицы Институтской, провалился асфальт.
Об этом
Согласно последним данным, пока ремонтные работы не производятся, детальной информации о причинах обвала тоже нет.
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На фото видно, что место ограждено ограничительной лентой.
Ранее мы писали, что к середине 2020 года в киевском метро должны поставить 23 комплекта контрольного автоматического входного пункта LOTTol.
Новые турникеты появятся на 15 станциях: "Героев Днепра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Площадь Льва Толстого", "Лыбидская", "Кловская", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская".
Новые автоматические пункты будут принимать плату с помощью бесконтактных банковских карт, смартфонов и других приспособлений с чипом NFC и дополнением банка, бесконтактных карт оплаты проезда, "Карточек киевлянина", а также разовых билетов с QR-кодом в бумажной или электронной форме.
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