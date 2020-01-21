В Киеве 21 января прогнозируется сильный штормовой ветер

В этот день ожидаются сильные порывы ветра — они будут достигать 15−24 м/с. Предупреждение о желтом уровне опасности будет действовать с 8:00 утра 21 января до 20:00.

В связи с этим важно соблюдать осторожность и придерживаться основных рекомендаций.

Во время сильного ветра все окна необходимо тщательно закрыть, а с лоджий и балконов — убрать вещи, которые могут выпасть наружу.

На улице рекомендуется держаться подальше от громоздких конструкций: рекламных щитов, линий электропередач, а также от деревьев (особенно тополей). Это правило следует соблюдать и при парковке автотранспорта.

Во время особо сильных порывов ветра необходимо спрятаться в ближайшем помещении либо найти природное укрытие.

Кроме того, в Киеве и Киевской области 16 января в связи с осложнением погодных условий также был объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинского гидрометцентра при ГСЧС, 16 января в Киеве и области был сильный туман. Видимость на дорогах ухудшилась до 200-500 метров.

В связи с осложнением погодных условий синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

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