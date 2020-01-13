В киевской области жители заплатили в госбюджет в 2019 году 14,5 миллиарда гривен

Об этом сообщили в управления Государственной налоговой службы в Киевской области, передает Politeka.net.

Объем собранных налогов возрос по сравнению с 2018 годом на 30% или на 3,3 млрд грн.

Треть сборов – 34% - составил налог на добавленную стоимость (6,8 млрд грн.)

Налог на доходы физических лиц составил 3,2 млрд грн.

Налог на прибыль предприятий - 3,1 млрд грн.

На нужды вооруженных сил налогоплательщики Киевщины направили 921,3 млн грн. военного сбора (на 169 млн грн.)

Недавно мы писали, что размер минимальной зарплаты, в соответствии с проектом Государственного бюджета Украины на 2020 год, должен вырасти с 1 января 2020 года.

Сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

Отмечается, что сумма, на которую вырастет минимальная заработная плата, составляет 550 гривен. Сейчас она составляет 4 тысячи 723 гривны.

Добавим, что в последний раз размер минимальной заработной платы изменялся ровно год назад, 1 января 2019 года. Тогда сумма доплаты составляла 450 гривен, то есть минимальная зарплата выросла на 12,1%.

Соответственно, повысился и размер прожиточного минимума: с 1 января 2020 года он составляет для одного человека на месяц 2 тысячи 27 гривен, с 1 июля – 2 тысячи 118 гривен, с 1 декабря – 2 тысячи 189 гривен.

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