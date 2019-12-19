Люди не могут попасть на станцию

В Киеве экстренно закрыли станцию метро «Площадь Льва Толстого»

Как сообщили в пресс-службе КП, внезапное закрытие станции связано со звонком о минировании.

Соответствующее решение было принято в четверг, 19 декабря, в 13:55. На вход и выход закрыта станция «Площадь Льва Толстого», а также пересадка на станцию «Дворец спорта».

В ближайшее время станцию проверят. Если правоохранители убедятся, что все в порядке и жизни людей ничего не угрожает, ее оперативно откроют.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за сбоя в системе оплаты жители Киева стали заложниками метрополитена. Сообщалось, что в столице уже второй день продолжался настоящий "апокалипсис" в метро.

Люди не могли расплатиться за поездку из-за сбоя в работе системы оплаты, которая перестала принимать банковские карты и карты киевлянина.

16 декабря, пассажиры не выдержали и устроили погром на станции метро Льва Толстого. Известно, что люди организовали беспорядки и выломали турникеты, чтобы пробраться к поездам.

Пользователи в социальных сетях также сообщают, что руководство метрополитена, чтобы не разгневать пассажиров, отключили системы и пропускали людей бесплатно.

Также в метрополитене Киева сообщили, что 17 декабря якобы возобновлена работа платежных систем, но пассажиры утверждают противоположное: на некоторых станциях столичного метрополитена продолжается коллапс, из-за чего люди с огромным опозданием добираются на работу.

Ранее мы также сообщали о другом ЧП, которое произошло в киевском метрополитене. В частности, молодой человек устроил странный дебош на станции метро Оболонь.

Молодой человек по неизвестным причинам начал бросать в сотрудников метро Киева стеклянные бутылки. Успокоить неадекватного пассажира удалось не сразу, поэтому на место происшествия вызвали силовиков. Для того, чтобы задержать молодого человека, пришлось задействовать четыре человека.

Неизвестно, что стало причиной такого поведения. Люди в комментариях отметили, что таких "неадекватов" нельзя подпускать к пассажирам.

Напомним, коллапс в метро Киева: украинцы прорвались и устроили погром.

Как сообщала Politeka, ЧП произошло в метро Киева: разъяренная толпа устроила погром.

Также Politeka писала, что кровавое ЧП произошло в метро Киева, полиция слетелась на место резни.