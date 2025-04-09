Синоптики Укргідрометцентру оголосили про небезпечні метеорологічні явища та дали детальний прогноз погоди в Києві та області на 10 квітня 2025 року.

Прогноз погоди в Києві та області на четвер, 10 квітня 2025 року, знову передбачає заморозки, мокрий сніг і сильний вітер, повідомляє Politeka.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що цього дня атмосферні фронти разом із холодним повітрям принесуть сніг, сильний вітер і короткочасні хуртовини в більшість регіонів України.

Київ і область не стануть винятком – тут прогноз погоди на 10 квітня обіцяє хмарність і мокрий сніг. Через це може ускладнитися ситуація на дорогах, адже місцями можлива ожеледиця, тому варто бути особливо обережними.

Вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, рвучкий і неприємний, швидкістю до 7-12 метрів за секунду, пише Politeka.

Також на четвер оголошено попередження Укргідрометцентру про небезпечні метеорологічні явища – вночі та вранці знову очікуються заморозки в повітрі до 0-5 градусів морозу, що відповідає другому (помаранчевому) рівню небезпечності, адже загрожує ранньоквітучим рослинам, зокрема плодовим деревам.

В столиці температура в нічні години опуститься до 0-2 градусів морозу. А вдень, за даними Українського гідрометеорологічного центру, по Київській області прогноз погоди на 10 квітня обіцяє, що температура повітря підніметься максимум до +1+3 тепла.

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