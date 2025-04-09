Синоптики Укргидрометцентра объявили об опасных метеорологических явлениях и дали детальный прогноз погоды в Киеве и области на 10 апреля 2025 года.

Прогноз погоды в Киеве и области на четверг, 10 апреля 2025 года, снова предусматривает заморозки, мокрый снег и сильный ветер, сообщает Politeka.

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что в этот день атмосферные фронты вместе с холодным воздухом принесут снег, сильный ветер и кратковременные вьюги в большинство регионов Украины.

Киев и область не станут исключением – прогноз погоды на 10 апреля обещает облачность и мокрый снег. Из-за этого может усложниться ситуация на дорогах, ведь местами возможна гололедица, поэтому следует быть особенно осторожными.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, порывистый и неприятный, скоростью до 7-12 метров в секунду, пишет Politeka.

Также на четверг объявлено предупреждение Укргидрометцентра об опасных метеорологических явлениях – ночью и утром снова ожидаются заморозки в воздухе до 0-5 градусов мороза, что соответствует второму (оранжевому) уровню опасности, ведь угрожает раннецветущим растениям, в частности, плодовым деревьям.

В столице температура в ночные часы опустится до 0-2 градусов мороза. А днем, по данным Украинского гидрометеорологического центра, по Киевской области прогноз погоды на 10 апреля обещает, что температура воздуха поднимется максимум до +1+3 тепла.

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