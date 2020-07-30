Під Києвом сталася серйозна бійка, яка переросла у стрілянину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у місті Вишневе Києво-Святошинського району на території стадіону, який розташований поряд з парком "Оріон", виник конфлікт між невідомими особами. Перепалка швидко переросла в бійку, а потім - у стрілянину. Загалом під час інциденту на місці були присутні близько 15-20 осіб.

В результаті стрілянини один з учасників бійки отримав вогнепальне поранення.

За попередньою інформацією, вистрілили в одного із учасників громадської організації "Автопатруль Майдан". Зараз його здоров'ю нічого не загрожує.

Повідомляється, що на місці працювали співробітники патрульної поліції, слідчо-оперативна група та декілька екіпажів лікарів.

Поки що невідомо, через що зав'язався конфлікт та як він переріс у бійку зі стріляниною.

Раніше повідомлялося, що під Одесою стріляли в автомобіль, в якому їхав відомий активіст Дем'ян Ганул. Пригода сталася у вівторок, 28 липня, в районі села Візирка. Як розповів Ганул, він повертався з Південного в Одесу, коли дві машини намагалися зіштовхнути з дороги автомобіль, в якому він їхав, а після відкрили стрілянину.

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