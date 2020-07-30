У Києві в одній із водойм знайшли тіло 36-річного чоловіка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про нещасний випадок на воді, що стався у парку "Муромець", який знаходиться у Деснянському районі столиці.

На місце події було одразу ж виїхало водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Прибувши на місце виклику, рятувальники почали проводити пошукові роботи. Згодом на відстані 6 метрів від берега було знайдено тіло чоловіка 1986 року народження. Тіло передали правоохоронним органам, які будуть встановлювати причини та обставини трагедії на воді.

Рятувальники повідомляють, що з початку поточного року на водних об'єктах столиці загинуло вже 28 осіб. Шістьох людей вдалось врятувати.

Також рятувальники закликали українців не нехтувати заходами безпеки під час перебування на водоймах.

"Шановні кияни та гості столиці! Головне управління ДСНС України у м. Києві наголошує на необхідності дотримання правил безпечного відпочинку на природі та біля водоймищ. Не варто втрачати пильність та нехтувати власною безпекою, адже наслідки можуть бути трагічним", - йдеться в повідомленні ДСНС.

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