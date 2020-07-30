В Киеве в одном из водоемов нашли тело 36-летнего мужчины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу ГСЧС.

Так, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о несчастном случае на воде, произошедшем в парке "Муромец", который находится в Деснянском районе столицы.

На место происшествия сразу же выехало водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Прибыв на место вызова, спасатели начали проводить поисковые работы. Впоследствии на расстоянии шести метров от берега было найдено тело мужчины 1986 года рождения. Тело передали правоохранительным органам, которые будут устанавливать причины и обстоятельства трагедии на воде.

Спасатели сообщают, что с начала текущего года на водных объектах столицы погибло уже 28 человек. Шестерых людей удалось спасти.

Также спасатели призвали украинцев не пренебрегать мерами безопасности во время пребывания на водоемах.

"Уважаемые киевляне и гости столицы! Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве отмечает необходимость соблюдения правил безопасного отдыха на природе и возле водоемов. Не стоит терять бдительность и пренебрегать собственной безопасностью, ведь последствия могут быть трагическими", - говорится в сообщении ГСЧС.

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