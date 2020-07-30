Кияни розповіли, за кого будуть голосувати

Опитування срежи жителів столиці показав, що на виборах міського голови нинішнього градоначальника готові підтримати 23% жителів міста, на другому місці виявився Андрій Пальчевський з 22% підтримки

Свіжі рейтинги були сыормированы в результаті соцдослідження, проведеного в Києві з 13 по 15 липня ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", передає Politeka.net.

Позиції ймовірних кандидатів расспределились наступним чином:

Віталій Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Микола Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%

Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%

Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%

Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%

Сергій Притула («Голос») – 3,9%

Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%

Олександр Омельченко – 3,3%

Отримані результати проаналізував директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов. Так, він зазначив, що з жовтня 2019 року рейтинг чинного мера столиці Віталій Кличко значно знизився. В період з жовтня по липень він втратив близько 5% підтримки. При цьому, рейтинг Андрія Пальчевського піднявся. За останніми даними, розрив між лідерами передвиборної гонки скоротився до 1%.

При цьому понад 41% киян незадоволені роботою мера. Серед головних причин експерт назвав скандали з мостами та заступниками голови КМДА, а також часті відключення гарячої води, що Віталій Кличко обіцяв припинити.

Що стосується інших ймовірних кандидатів, то директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов назвав стабільно перспективними Миколи Томенка та Андрія Білецького. Їх рейтинг піднявся приблизно на 10%. Що дає непогані шанси отримати посаду мера.

Крім кандидатур але пост мера киян запитали і про підтримку партій.

Рейтинги партій вийшли наступні:

«Європейська солідарність» – 16%

«Слуга народу» – 14,7%

«Перемога Пальчевського» – 14,0%

При цьому, партія «УДАР» Віталія Кличка не потрапила в першу трійку. В липні її підтримка виявилася на рівні менше 10%.

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