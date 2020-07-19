Мэр Киева Виталий Кличко представил нового «кандидата» на главное кресло столицы

На своей странице в социальной сети Фейсбук Кличко опубликовал две фотографии со старшим сыном Егором-Даниэлем, передает Politeka.net.

На первом снимке отец и сын держат друг друга за руку, на втором Кличко-старший обнял наследника, и оба, улыбаясь, смотрят в камеру.

«Старший сын Егор сделал мне подарок на день рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно :)))», подписал снимок бывший боксер.

Серьезно ли это заявление, неизвестно, однако смайлик в конце подписи наталкивает на мысли о розыгрыше.

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на такое «заявление». Среди тех, кто поздравлял Кличко с днем рождения и восхищался его сыном, нашлись и те, кто не особо в восторге от карьерных амбиций парня 2000 года рождения.

«В солдаты ваш сын пойти не хочет!? Или кассиром в «Сильпо» или в такси. Нет, сразу в мэры))). А ваш другой ребёнок? Когда я и другие перестанем кормить вас и ваших детей?! Когда вы уже наедитесь?! Мне эти «профи» дети в печенках! Хватает! Почти весь 95 квартала у власти) ржу (в кавычках) каждый день!», «Может, пусть начнет пока с чего поменьше. Например, с Фастова», «Белорусская традиция. Удачи», «Почему бы и нет? Все, кто пришел когда-то во власть, - тянут туда своих потомков, будто на нас порча», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Кличко решил запретить киевлянам самовольно устанавливать шлагбаумы. Он рассказал о трагедии на Русановских садах, где из-за самодельного шлагбаума бригада "скорой помощи" не смогла вовремя добраться к пациенту. В итоге человек скончался, а инспектор по благоустройству внес предписание - убрать или предоставить документацию на объект.

Напомним, Кличко ошарашил киевлян нововведением в Киеве, фото: "Некуда деньги девать".

Также мы писали, что Кличко высказался о повышении цен на проезд в Киеве: "Ударит по карманам киевлян".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко разгневал киевлян оправданием за плохие дороги: "В наследство получили".