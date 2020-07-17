Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже в 2020 году проезд в наземном транспорте можно будет оплатить банковской картой

Градоначальник раскрыл подробности во время онлайн-брифинга 17 июля, его слова передает Politeka.net.

По словам Виталия Кличко, в столице уже готово оборудование для валидации и оплаты проезда при помощи банковских карт, но есть важный нюанс - перед тем, как запустить систему, ее должен одобрить "Ощадбанк". Если все пройдет по плану, киевляне получат новые возможности уже этой осенью - придется потерпеть до октября.

"Государственный банк должен сертифицировать валидаторы для того, чтобы можно было проводить оплату банковскими картами. Ожидаем, что до октября Ощадбанк окончит сертификацию и пассажиры смогут расплачиваться за проезд в наземном коммунальном транспорте банковскими картами", - заявил Виталий Кличко.

Стоит отметить, что валидаторы нового типа собираются поставить только в транспортных средствах коммунальной формы собственности: автобусах, трамваях и троллейбусах. А вот в маршрутках пассажирам придется еще долго платить по-старинке - наличными.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что КГГА не планирует менять цены на проезд в общественном транспорте на фоне повышения тарифов на электроэнергию.

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