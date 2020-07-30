Опрос срежи жителей столицы показал, что на выборах мєра нынешнего градоначальника готовы поддержать 23% жителей города, на втором месте оказался Андрей Пальчевский с22% поддержки
Свежие рейтинги были сыормированы в результате социсследования, проведенного в Киеве с 13 по 15 июля ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", передает Politeka.net.
Позиции вероятных кандидатов расспределились следующим образом:
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Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%
Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%
Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%
Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%
Сергей Притула («Голос») – 3,9%
Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%
Алексадр Омельченко – 3,3%
Полученные результаты проанализировал директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов. Так, он отметил, что с октября 2019 года рейтинг действующего мэра столицы Виталий Кличко значительно снизился. В период с октября по июль он потерял около 5% поддержки. При этом, рейтинг Андрея Пальчевского поднялся. По последним данным, разрыв между лидерами предвыборной гонки сократился до 1%.
При этом более 41% киевлян недовольны работой мэра. Среди главных причин эксперт назвал скандалы с мостами и заместителями главы КГГА, а также частые отключения горячей воды, которые Виталий Кличко обещал прекратить.
Что касается других вероятных кандидатов, то директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов назвал стабильно перспективными Николая Томенко и Андрея Билецкого. Их рейтинг поднялся примерно на 10%. Что дает неплохие шансы получить должность мэра.
Помимо кандидатур но пост мэра киевлян спросили и о поддержке партий.
Рейтинги партий получились следующие:
«Европейская солидарность» – 16%
«Слуга народа» – 14,7%
«Победа Пальчевского» – 14,0%
При этом, партия «УДАР» Виталия Кличко не попала в первую тройку. В июле ее поддержка оказалась на уровне менее 10%.
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