Киевляне рассказали, за кого будут голосовать

Опрос срежи жителей столицы показал, что на выборах мєра нынешнего градоначальника готовы поддержать 23% жителей города, на втором месте оказался Андрей Пальчевский с22% поддержки



Свежие рейтинги были сыормированы в результате социсследования, проведенного в Киеве с 13 по 15 июля ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", передает Politeka.net.

Позиции вероятных кандидатов расспределились следующим образом:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%

Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%

Сергей Притула («Голос») – 3,9%

Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Полученные результаты проанализировал директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов. Так, он отметил, что с октября 2019 года рейтинг действующего мэра столицы Виталий Кличко значительно снизился. В период с октября по июль он потерял около 5% поддержки. При этом, рейтинг Андрея Пальчевского поднялся. По последним данным, разрыв между лидерами предвыборной гонки сократился до 1%.

При этом более 41% киевлян недовольны работой мэра. Среди главных причин эксперт назвал скандалы с мостами и заместителями главы КГГА, а также частые отключения горячей воды, которые Виталий Кличко обещал прекратить.

Что касается других вероятных кандидатов, то директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов назвал стабильно перспективными Николая Томенко и Андрея Билецкого. Их рейтинг поднялся примерно на 10%. Что дает неплохие шансы получить должность мэра.

Помимо кандидатур но пост мэра киевлян спросили и о поддержке партий.

Рейтинги партий получились следующие:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Победа Пальчевского» – 14,0%

При этом, партия «УДАР» Виталия Кличко не попала в первую тройку. В июле ее поддержка оказалась на уровне менее 10%.

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