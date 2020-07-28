Громадський діяч Андрій Пальчевський впевнено виривається вперед рейтингу ймовірних кандидатів зайняти пост столичного мера



Яскравим доказом цього є результати соцдослідження, яке було проведено в Києві з 13 по 15 липня ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", передає Politeka.net.

Кияни відповіли на питання, за кого б вони голосували на виборах столичного градоначальника. У результаті вийшов такий рейтинг:

Віталій Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Микола Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%

Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%

Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%

Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%

Сергій Притула («Голос») – 3,9%

Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%

Олександр Омельченко – 3,3%

Директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов зазначив, що в рейтингу заметыне зміни. Так, з жовтня 2019 року по липень рейтинг чинного мера Віталія Кличка знизився. Він втратив близько 5%. У той же час підтримка його головного суперника Андрія Пальчевського збільшилася. У липні розрив між лідерами передвиборної гонки скоротився до 1%.

Наголошується, що більше 41% киян незадоволені роботою мера Києва. Експерт назвав головні причини падіння рейтингу Віталія Кличка. Так, регулярнопроисходят події, які підривають популярність чинного градоначальника. Серед них можна виділити скандали з мостами та заступниками голови КМДА, а також часті відключення гарячої води, що Віталій Кличко обіцяв припинити.

Стабільно перспективними кандидатами Юрій Лагутов назвав Миколи Томенка та Андрія Білецького, рейтинг яких виріс приблизно на 10%. Завдяки такій підтримці вони теж впевнено претендують на посаду київського мера.

Крім того, в ході дослідження киян запитали, яку партію вони готові підтримати, якби вибори відбувалися найближчого тижня.

Рейтинги партій вийшли такі:

«Європейська солідарність» – 16%

«Слуга народу» – 14,7%

«Перемога Пальчевського» – 14,0%

Можна помітити, що партія «УДАР» Віталія Кличка не увійшла в трійку лідерів – у липні її підтримують менше 10% виборців.

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