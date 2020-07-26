Вместо дебатов в преддверии выборов в мэры Киева, нужно проявить себя в полезных делах

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил общественный деятель Андрей Пальчевский отвечая на вопросы зрителей в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



На вопрос, хотел ли бы он присоединится к дебатам Верещук-Кличко, он ответил:



"Учитывая разновесие, как в боксе, я бы на словесном ринге сделал бы с Виталием Владимировичем то, что он сделал бы со мной на ринге обычном. Пользоваться таким преимуществом - некорректно. Мне кажется, нужно поступить благородно - не хаять никого, а вести свою программу и показать людям то, что ты можешь и умеешь", - считает общественный деятель.

В пример он поставил многострадальный Шулявский мост, который до сих пор не достроен.



"В народной памяти останется мост Кличко - вечный недострой, который отражает состояние дел (в Киеве - ред.). 5 лет кувыркались и тут остается 2-3 месяца до выборов и начинается: латаются дороги, красятся скамейки", - отметил Пальчевский.



Ранее в одном из интервью Андрей Пальчевский заявил о неминуемом поражении партии "Слуга народа" на местных выборах в Украине

По его словам, во власти должен быть синтез противоположных мнений. Идея с монобольшинством в парламенте обернулась провалом и разочаровала украинцев, что они могут показать на выборах уже этой осенью.

"Не удалось Зеленскому пока, к сожалению, этого сделать в масштабах государства. Он придумал себе эту моностанину - моноблок, которая "замонячит" его правление. Я думаю, что под давлением выборов, которые сейчас пройдут, когда у "зеленых" нет никаких шансов. В масштабах страны будет страшный холодный душ для президента страны и зеленого движения", - отметил Андрей Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский раскрыл, почему "резинка народного терпения" скоро лопнет.

Также Politeka информировала, что Андрей Пальчевский дал оценку событиям в Луцке: «Постанова это или нет, мы узнаем уже в...".