Зазначається, що учасники групи, використовуючи саморобні вибухові пристрої, влаштували у Києві вибух біля входу на станцію метро "Шулявська" та у житловому будинку на Подолі.

Також правоохоронцями було знешкоджено один з пристроїв біля станції метро "Мінська", а ще одну вибухівку знешкодили на сортувальній станції після анонімного дзвінка.

Після першого вибуху організатори та виконавці терактів надіслали на адреси СБУ, МВС та ЗМІ свої вимоги. Вони хотіли, щоб їм перерахувати 50 біткоїнів орієнтовною вартістю 500 тисяч доларів.

Правоохоронці ідентифікували власників та користувачів мобільних телефонів, місця їх перебування і проживання, а також авто, на якому зловмисники пересувались під час підготовки та здійснення терактів. Після цього оперативники встановили двох основних виконавців терактів – саме вони закладали вибухівку у різних районах столиці.

Також пресслужба СБУ опублікувала фото оголошення, розміщеного на одному з будинків столиці. У зверненні мінера йдеться, що один з будинків Києва заміновано, і його буде підірвано, якщо зловмисник не отримає необхідну суму. За кілька хвилин до вибуху він хотів подзвонити в поліцію і повідомити, в якому будинку вибухівка, а через 12 годин після теракту погрожував продовжити свою діяльність.