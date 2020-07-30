Под Киевом произошла серьезная драка, которая переросла в стрельбу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев оперативный".

Так, в городе Вишневое Киево-Святошинского района на территории стадиона, который расположен рядом с парком "Орион", возник конфликт между неизвестными лицами. Перепалка быстро переросла в драку, а затем в стрельбу. Всего во время инцидента на месте присутствовало около 15-20 человек.

В результате стрельбы один из участников драки получил огнестрельное ранение.

По предварительной информации, выстрелили в одного из участников общественной организации "Автопатруль Майдан". Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Сообщается, что на месте работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа и несколько экипажей врачей.

Пока что неизвестно, из-за чего завязался конфликт и как он перерос в драку со стрельбой.

Ранее сообщалось, что под Одессой стреляли в автомобиль, в котором ехал известный активист Демьян Ганул. Происшествие случилось во вторник, 28 июля, в районе села Визирка. Как рассказал Ганул, он возвращался из Южного в Одессу, когда две машины пытались столкнуть с дороги автомобиль, в котором он ехал, а после открыли стрельбу.

Напомним, в Киеве мужчина разделся и ходил по дороге, кадры: "Долго эту наглость терпеть не пришлось...".

Также Politeka сообщала о ЧП в киевском парке: плавание в водоеме закончилось трагедией, детали.

Ранее Politeka писала о том, что в Киеве устроили серию взрывов: силовики начали "отлов", фото.