У Києві чоловік з невідомих причин вирішив оголотися та позувати в такому вигляді на дорозі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

На опублікованих кадрах можна побачити, що чоловік без жодного одягу крокує по центру дороги і показово зупиняється перед кожним авто, що трапляється йому на шляху. Коли ж чоловік підійшов до чергової автівки, водій, судячи з усього, не оцінив гумору нудиста та вдарив його в голову. Оголений чоловік одразу ж впав на асфальт.

"Якийсь нахабний нудист вийшов на дорогу та перекрив рух автомобілям. Довго це нахабство терпіти не довелося - водій Renault впорався на відмінно", - йдеться в коментарі до відео.

У коментарях до відео користувачі соцмережі по-різному поставилися до вчинку водія, що застосував силу проти ексгібіціоніста. Деякі вважали такі дії доречними, інші ж відзначили, що насильство не може бути виправданим ні в якій ситуації. Були й ті, хто підтримав водія, який вдарив голого чоловіка, але заявили, що йому слід було би "притримати" падаючого нудиста. Як видно з запису, голий чоловік впав на асфальт і вдарився головою. Щодо подальшого розвитку подій наразі інформації немає.

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