В Киеве мужчина по неизвестным причинам решил оголотися и позировать в таком виде на дороге

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев оперативный".

На опубликованных кадрах можно увидеть, что мужчина без одежды шагает по центру дороги и показательно останавливается перед каждым авто, которое попадается ему на пути. Когда же мужчина подошел к очередной машине, водитель, судя по всему, не оценил юмора нудиста и ударил его в голову. Обнаженный мужчина сразу же упал на асфальт.

"Какой-то наглый нудист вышел на дорогу и перекрыл движение автомобилям. Долго эту наглость терпеть не пришлось - водитель Renault справился на отлично", - говорится в комментарии к видео.

В комментариях к видео пользователи соцсети по-разному отнеслись к поступку водителя, применившего силу против эксгибициониста. Некоторые сочли такие действия уместными, другие же отметили, что насилие не может быть оправдано ни в какой ситуации. Были и те, кто поддержал водителя, ударившего голого мужчину, но заявили, что ему следовало "придержать" падающего нудиста. Как видно по записи, голый мужчина рухнул на асфальт и ударился головой.

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