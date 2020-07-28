У Києві пасажирів одного з автобусів перевозив п'яний водій

Про це інформує Politeka, посилаючись на сообщаение у Facebook Патрульної поліції Києва.

"Інспектори відділу безпеки дорожнього руху зупинили в провулку Ринковому автобус Renault. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду 43-річний чоловік відмовився", – йдеться у повідомленні.

Також у поліції повідомили, що водій відмовився від огляду, патрульним довелося скласти відповідні адмінпротоколи.

Водія від керування транспортним засобом усунули, на порушника складено протокол (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та постанова (аеревозка пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду) Купап України.

Politeka повідомляла, що в Дніпрі відео бійки у маршрутці, яке активно поширюється в соцмережах, викликало справжній резонанс. Так, одна з пасажирів розповіла журналістам, що жінка, яку побили, була в стані алкогольного сп'яніння і перед цим довго штовхала інших людей в маршрутці, провокуючи їх на конфлікт. Також, за словами пасажира, нетвереза жінка взагалі не платила за проїзд.

Після цього інциденту водія маршрутки тимчасово відсторонили від роботи. Він своєчасно не повідомив про конфлікт начальству, однак керівник автопарку прокоментував інцидент. За його словами, водій не може контролювати оплату проїзду. Йому передали гроші за двох пасажирів, а на зупинці зайшли дві людини, таким чином у нього все зійшлося – гроші і кількість пасажирів.

У Дніпропетровській області маршрутка потрапила в ДТП, в результаті чого постраждали 15 осіб. Маршрутний автобус потрапив у ДТП поблизу містечка Кам'янське. З'ясувалося, що маршрутка впала в невелике водоймище.

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