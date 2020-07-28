В Киеве пассажиров одного из автобусов перевозил пьяный водитель

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на сообщаение в Facebook Патрульной полиции Киева.

"Инспекторы отдела безопасности дорожного движения остановили в переулке Рыночном автобус Renault. Во время общения с водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения осмотра 43-летний мужчина отказался", – говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что водитель отказался от освидетельствования, патрульным пришлось составить соответствующие админпротоколы.

Водителя от управления транспортным средством отстранили, на нарушителя составлен протокол (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление (аеревозка пассажиров водителем, который не прошел ежесменного предрейсового медицинского осмотра) КУоАП Украины.

Politeka сообщала, что в Днепре видео драки в маршрутке, которое активно распространяется в соцсетях, вызвало настоящий резонанс. Так, одна из пассажиров рассказала журналистам, что женщина, которую избили, была в состоянии алкогольного опьянения и перед этим долго толкала других людей в маршрутке, провоцируя их на конфликт. Также, по словам пассажира, нетрезвая женщина вообще не платила за проезд.

После данного инцидента водителя маршрутки временно отстранили от работы. Он своевременно не сообщил о конфликте начальству, однако руководитель автопарка прокомментировал инцидент. По его словам, водитель не может контролировать оплату проезда. Ему передали деньги за двоих пассажиров, а на остановке зашли два человека, таким образом у него все сошлось – деньги и количество пассажиров.

В Днепропетровской области маршрутка попала в ДТП, в результате чего пострадали 15 человек. Маршрутный автобус попал в ДТП вблизи городка Каменское. Выяснилось, что маршрутка упала в небольшой водоем.

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