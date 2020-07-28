У Києві в метро відключили світло, і людям довелось пересуватись в абсолютній темряві, підсвічуючи собі шлях ліхтариками
Про це повідомляє Politeka з помиланням на повідомлення в соцмережі.
Так, очевидці зняли на відео те, що відбувається в столичному метро під час аварійного відключення освітлення.
На опублікованих кадрах можна побачити, як у метро Києва через аварійне відключення електропостачання пасажири в темряві підсвічували собі дорогу ліхтариками на їхніх мобільних телефонах. Відео очевидців такого інциденту з'явилось у різних в соцмережах.
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"Як виглядає станція метро в момент аварійного відключення світла в Києві", - йдеться у підписі до одного з відеороликів.
На кадрах роликів видно, як пасажири метро йдуть в темряві, включивши ліхтарики на мобільних телефонах.
"Спостерігав рідкісне явище - в довгому переході на Майдан Незалежності щезло світло", - йдеться в коментарі до іншого подібного відео.
Як відомо, 27 липня у Києві сталося пошкодження обладнання на теплоелектроцентралі. В результаті цього в Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах виникли часткові перебої з електропостачанням.
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