У Києві в метро відключили світло, і людям довелось пересуватись в абсолютній темряві, підсвічуючи собі шлях ліхтариками

Про це повідомляє Politeka з помиланням на повідомлення в соцмережі.

Так, очевидці зняли на відео те, що відбувається в столичному метро під час аварійного відключення освітлення.

На опублікованих кадрах можна побачити, як у метро Києва через аварійне відключення електропостачання пасажири в темряві підсвічували собі дорогу ліхтариками на їхніх мобільних телефонах. Відео очевидців такого інциденту з'явилось у різних в соцмережах.

"Як виглядає станція метро в момент аварійного відключення світла в Києві", - йдеться у підписі до одного з відеороликів.

На кадрах роликів видно, як пасажири метро йдуть в темряві, включивши ліхтарики на мобільних телефонах.

Спостерігав рідкісне явище — в довгому переході на Майдан Незалежності щезло світло pic.twitter.com/MM4rDRdCZk — чебурек с быстрым метафоризмом (@ukrominion) July 27, 2020

"Спостерігав рідкісне явище - в довгому переході на Майдан Незалежності щезло світло", - йдеться в коментарі до іншого подібного відео.

Як відомо, 27 липня у Києві сталося пошкодження обладнання на теплоелектроцентралі. В результаті цього в Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах виникли часткові перебої з електропостачанням.

Нагадаємо, у Києві маршрутник "прийняв на груди" і сів за кермо, фото свавілля.

Раніше Politeka повідомляла, що неадекватний велосипедист налякав харків'ян у центрі міста: "розмахував ножем і...".

Також Politeka писала, що під Дніпром п'яний неадекват влаштував погром, фото: "Водій відмовився підвести".