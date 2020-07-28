В Киеве в метро отключили свет, и людям пришлось передвигаться в абсолютной темноте, подсвечивая себе путь фонариками
Об этом сообщает Politeka с помиланням на сообщение в соцсети.
Так, очевидцы сняли на видео то, что происходит в столичном метро во время аварийного отключения освещения.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как в метро Киева из-за аварийного отключения электроснабжения пассажиры в темноте подсвечивали себе дорогу фонариками на их мобильных телефонах. Видео очевидцев инцидента появилось в разных в соцсетях.
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"Как выглядит станция метро в момент аварийного отключения света в Киеве", - говорится в подписи к одному из видеороликов.
На кадрах роликов видно, как пассажиры метро идут в темноте, включив фонарики на мобильных телефонах.
"Наблюдал редкое явление - в длинном переходе на Майдан Независимости исчез свет", - говорится в комментарии к другому подобному видео.
Как известно, 27 июля в Киеве произошло повреждение оборудования на теплоэлектроцентрали. В результате этого в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах возникли частичные перебои с электроснабжением.
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