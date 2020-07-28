В Киеве в метро отключили свет, и людям пришлось передвигаться в абсолютной темноте, подсвечивая себе путь фонариками

Об этом сообщает Politeka с помиланням на сообщение в соцсети.

Так, очевидцы сняли на видео то, что происходит в столичном метро во время аварийного отключения освещения.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как в метро Киева из-за аварийного отключения электроснабжения пассажиры в темноте подсвечивали себе дорогу фонариками на их мобильных телефонах. Видео очевидцев инцидента появилось в разных в соцсетях.

"Как выглядит станция метро в момент аварийного отключения света в Киеве", - говорится в подписи к одному из видеороликов.

На кадрах роликов видно, как пассажиры метро идут в темноте, включив фонарики на мобильных телефонах.

Спостерігав рідкісне явище — в довгому переході на Майдан Незалежності щезло світло pic.twitter.com/MM4rDRdCZk — чебурек с быстрым метафоризмом (@ukrominion) July 27, 2020

"Наблюдал редкое явление - в длинном переходе на Майдан Независимости исчез свет", - говорится в комментарии к другому подобному видео.

Как известно, 27 июля в Киеве произошло повреждение оборудования на теплоэлектроцентрали. В результате этого в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах возникли частичные перебои с электроснабжением.

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