У жінки була з собою домашня адреса

В одному зі столичних лісів виявили 78-річну пенсіонерку з втратою пам'яті

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення в Facebook прес-служби Муніципальної охорони.

Стало відомо, що бабуся не знала, як їй повернутися додому, так як страждає провалами в пам'яті. Несчатную жінку під час прогулянки виявили випадкові перехожі.

На щастя, у бабусі був при собі лист ьумаги, на якому були записані номери телефонів її рідних та адресу проживання.

Небайдужі громадяни попросили про допомогу співробітників Муніципальної охорони, які патрулювали в цей час Лісовий масив. Стареньку відвезли додому, так як за вказаними в записці номерами ніхто не відповідав.

Politeka повідомляла, що в Дніпропетровській області розшукують безвісти зниклого Миколи Грицая. Хлопцеві 26 липня виповнилося 17 років. За даними ЗМІ, юнак зник увечері 26 липня.

На місці пригоди чекають водолазів з Дніпра, які будуть шукати юнака у воді. Вчора до глибокої ночі рідні та друзі обстежили всю прилеглу територію з ліхтарями. Його шукали на березі, прочесали всю округу, але знайти хлопчика так і не вдалося.

А в Одеській області зникла 13-річна Тетяна Бабенко. Як повідомили в прес-службі обласного ГУНП, дівчинка проживає в селі Затишшя в Захарьевском районі. Сьогодні вранці, 28 липня, вона вийшла з дому і досі не повернулася.

Прикмети Тані: зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся світле. Була одягнена в біле плаття.

«Всіх, кому що-небудь відомо про те, де може перебувати зникла Тетяна Бабенко, просять повідомити в Захарьевское ВП за телефоном: (04860) 9 14 53 або на спецлінію «102», - йдеться в повідомленні поліції.

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