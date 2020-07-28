У женщины был с собой домашний адрес

В одном из столичных лесов обнаружили 78-летнюю пенсионерку с потерей памяти

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-службы Муниципальной охраны.

Стало известно, что бабушка не знала, как ей вернуться домой, так как страдает провалами в памяти. Несчатную женщину во время прогулки обнаружили случайные прохожие.

К счастью, у бабушки имелся при себе лист ьумаги, на котором были записаны номера телефонов ее родных и адрес проживания.

Неравнодушные граждане попросили о помощи сотрудников Муниципальной охраны, которые патрулировали в это время Лесной массив. Старушку отвезли домой, так как по указанным в записке номерам никто не отвечал.

Politeka сообщала, что в Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшего Николая Грицая. Парню 26 июля исполнилось 17 лет. По данным СМИ, юноша исчез вечером 26 июля.

На месте происшествия ждут водолазов из Днепра, которые будут искать юношу в воде. Вчера до глубокой ночи родные и друзья обследовали всю прилегающую территорию с фонарями. Его искали на берегу, прочесали всю округу, но найти мальчика так и не удалось.

А в Одесской области исчезла 13-летняя Татьяна Бабенко. Как сообщили в пресс-службе областного ГУНП, девочка проживает в селе Затишье в Захарьевском районе. Сегодня утром, 28 июля, она вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы Тани: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы светлые. Была одета в белое платье.

«Всех, кому что-либо известно о том, где может находиться пропавшая Татьяна Бабенко, просят сообщить в Захарьевское ОП по телефону: (04860) 9 14 53 или на спецлинию «102», - говорится в сообщении полиции.

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