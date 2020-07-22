У Києві дворічна дівчинка отруїлась алкоголем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Зазначається, що ювенальні поліцейські склали протокол на мешканку Подільського району Києва, дворічна донька якої отруїлась алкоголем.

Відомо, що киянка разом зі своїми сусідами розпивала алкогольні напої та не помітила, як її маленька донька випила спиртне. Після цього дівчинці стало зле, і її терміново госпіталізували до лікарні, зараз її здоров’ю нічого не загрожує.

Лікарі повідомили в поліцію про те, що з вулиці Ніжньоюрківській госпіталізовано дворічну дитину з гострим алкогольним отруєнням. За вказаною адресою негайно виїхали працівники сектору ювенальної превенції.

Як повідомляє пресслужба поліції, правоохоронці поспілкувались із сусідами та оглянули помешкання, в якому проживає дитина.

"Ми встановили, що жінка разом із сусідами на кухні гуртожитку вживала спиртні напої. Її малолітня донька знаходилась поруч та випила алкоголь. Коли дитині стало зле, сусіди викликали лікарів. Ми відвідали лікарню та дізналися, що після отримання першої медичної допомоги дівчинці стало краще, та зараз її здоров’ю нічого не загрожує", - повідомили правоохоронці.

За фактом даного інциденту відносно матері складено протокол за ч.1 ст. 184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративне правопорушення. За таке правопорушення жінці доведеться заплатити штраф у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів громадян.

Також з правопорушницею обіцяють провести "профілактичну роботу".

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