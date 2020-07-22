Військкомати в Україні продовжують "полювання" на призовників

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення в Telegram-каналі "Київ зараз".

це Відбувається незважаючи на неодноразові запевнення влади пам'ятати про тих абітурієнтів, які у поточному році з-за коронавіруса проходять зовнішнє незалежне оцінювання пізніше, ніж зазвичай.

Так, згідно з повідомленням каналу, в одному з київських військкоматів його співробітники силою утримують студентів. Один з учасників подій, абітурієнт, який вступає на магістратуру, розповів, як це відбувається.

За його словами, він прийшов в Дарницький військкомату для проходження медичної комісії у вівторок, 21 липня. Однак там молодого чоловіка затримали і силою привезла на розподільчий пункт, звідки його до цих пір не випустили.

Студент стверджує, що разом з ним під замком знаходяться ще двоє хлопців. Хлопець каже, що чекає на своїх батьків, які сьогодні мають привезти у військкомат документи, які підтверджують, що той абітурієнт.

В співтоваристві нагадали, що аналогічна ситуація вже траплялася в одному з кивских військкоматів, тоді утримуваних студентів відпустили на свободу після того, як в ЗМІ ьыла піднята галас з цього приводу.

Politeka повідомляла, що в Міністерстві освіти і науки розповіли про те, як карантин вплине на заклик в цьому році. Відзначається, що дане питання вирішувалося спільно з Офісом президента і Генеральним штабом.

"У зв'язку з карантином, який був введений в Україні через поширення пандемії COVID-19, весняний призов в армію перенесений на травень-липень 2020 р. – розпорядження Уряду №179-р від 26.02.2020 року (із змінами від 15.04.2020). Важливо, що пунктом 5 цього документа визначено, що громадяни у віці 18-19 років можуть бути призвані на службу тільки за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою", - нагадали в прес-службі Міносвіти.

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