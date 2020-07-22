Военкоматы в Украине продолжают "охоту" на призывников

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Telegram-канале "Киев сейчас".

Происходит это несмотря на неоднократные заверения властей помнить о тех абитуриентах, которые в текущем году из-за коронавируса проходят внешнее независимое оценивание позже, чем обычно.

Так, согласно сообщению канала, в одном из киевских военкоматов его сотрудники силой удерживают студентов. Один из участников происходящих событий, абитуриент, поступающий на магистратуру, рассказал, как это происходит.

По его словам, он пришел в Дарницкий военкомат для прохождения медицинской комиссии во вторник, 21 июля. Однако там молодого человека задержали и силой привезла на распределительный пункт, откуда его до сих пор не выпустили.

Студент утверждает, что вместе с ним под замком находятся еще двое ребят. Парень говорит, что ждет своих родителей, которые сегодня должны привезти в военкомат документы, подтверждающие, что тот абитуриент.

В сообществе напомнили, что аналогичная ситуация уже случалась в одном из кивских военкоматов, тогда удерживаемых студентов отпустили на свободу после того, как в СМИ ьыла поднята шумиха по этому поводу.

Politeka сообщала, что в Министерстве образования и науки рассказали о том, как карантин повлияет на призыв в этом году. Отмечается, что данный вопрос решался совместно с Офисом президента и Генеральным штабом.

"В связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесен на май-июль 2020 г. – распоряжение Правительства №179-р от 26.02.2020 года (с изменениями от 15.04.2020). Важно, что пунктом 5 этого документа определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением", - напомнили в пресс-службе Минобразования.

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