В Киеве двухлетняя девочка отравилась алкоголем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Отмечается, что ювенальные полицейские составили протокол на жительницу Подольского района Киева, двухлетняя дочь которой отравилась алкоголем.

Известно, что киевлянка вместе со своими соседями распивала алкогольные напитки и не заметила, как ее маленькая дочка выпила спиртное. После этого девочке стало плохо, и ее срочно госпитализировали в больницу, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Врачи сообщили в полицию о том, что с улицы Нижнеюрковской госпитализированы двухлетнего ребенка с острым алкогольным отравлением. По указанному адресу немедленно выехали сотрудники сектора ювенальной превенции.

Как сообщает пресс-служба полиции, правоохранители пообщались с соседями и осмотрели помещение, в котором проживает ребенок.

"Мы установили, что женщина вместе с соседями на кухне общежития употребляла спиртные напитки. Ее малолетняя дочь находилась рядом и выпила алкоголь. Когда ребенку стало плохо, соседи вызвали врачей. Мы посетили больницу и узнали, что после получения первой медицинской помощи девочке стало лучше, и сейчас ее здоровью ничего не угрожает", - сообщили правоохранители.

По факту данного инцидента в отношении матери составлен протокол по ч.1 ст. 184 (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административном правонарушении. За такое правонарушение женщине придется заплатить штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов граждан.

Также с нарушительницей обещают провести "профилактическую работу".

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