У Дніпровському районі Києва поліцейські відвідали шість кризових сімей, в яких є діти

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу столичної поліції.

За даними старшого інспектора ювенальної превенції Дніпровського управління поліції Олексія Крупени, під час рейду поліцейські відвідали 30-річну матір-одиначку, яка виховувала двох дітей п'ятирічного сина і чотирирічну доньку.

У квартирі, в якій жили діти, панувала антисанітарія, самі діти були брудні і недоглянуті. У зв'язку з тим, що побутові умови сім'ї загрожували здоров'ю і життю дітей, представники ювенальної превенції і служби у справах дітей вирішили негайно вилучити дітей із сім'ї. Їх доставили в дитячу лікарню для медичного догляду та надання необхідної допомоги.

щодо недбайливої матері складено протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Купап України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді попередження або штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В подальшому соцслужби займуться вирішенням питання про позбавлення жінки батьківських прав.

Politeka повідомляла, що в Харкові комплектів з усім необхідним для новонародженого в перші дні життя залишилося всього 228, а в області їх вже немає.

Замість зручних боксів, які так подобалися молодим мамам, Мінсоцполітики хоче виплачувати батькам новонароджених грошову компенсацію у розмірі п'яти тисяч гривень. Що ж стосується «пакунків малюка», то в кінці червня Антимонопольний комітет скасував процедуру їх закупівлі.

Також повідомлялося, що чергова «яжемать» піддала дитини небезпеки на одній з харківських вулиць. Відповідне відео опублікували в групі «ХС Харків» у соціальній мережі Фейсбук.

На кадрах, зроблених відеореєстратором машини, видно, як жінка з маленькою дитиною на руках стоїть посеред вулиці з автомобільним рухом, очікуючи можливості перебігти дорогу. При цьому пішохідний перехід – буквально в декількох десятках метрів від того місця, де знаходиться харків'янка з малюком.

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