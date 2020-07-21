У Дніпровському районі Києва поліцейські відвідали шість кризових сімей, в яких є діти
Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу столичної поліції.
За даними старшого інспектора ювенальної превенції Дніпровського управління поліції Олексія Крупени, під час рейду поліцейські відвідали 30-річну матір-одиначку, яка виховувала двох дітей п'ятирічного сина і чотирирічну доньку.
У квартирі, в якій жили діти, панувала антисанітарія, самі діти були брудні і недоглянуті. У зв'язку з тим, що побутові умови сім'ї загрожували здоров'ю і життю дітей, представники ювенальної превенції і служби у справах дітей вирішили негайно вилучити дітей із сім'ї. Їх доставили в дитячу лікарню для медичного догляду та надання необхідної допомоги.
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щодо недбайливої матері складено протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Купап України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді попередження або штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
В подальшому соцслужби займуться вирішенням питання про позбавлення жінки батьківських прав.
Politeka повідомляла, що в Харкові комплектів з усім необхідним для новонародженого в перші дні життя залишилося всього 228, а в області їх вже немає.
Замість зручних боксів, які так подобалися молодим мамам, Мінсоцполітики хоче виплачувати батькам новонароджених грошову компенсацію у розмірі п'яти тисяч гривень. Що ж стосується «пакунків малюка», то в кінці червня Антимонопольний комітет скасував процедуру їх закупівлі.
Також повідомлялося, що чергова «яжемать» піддала дитини небезпеки на одній з харківських вулиць. Відповідне відео опублікували в групі «ХС Харків» у соціальній мережі Фейсбук.
На кадрах, зроблених відеореєстратором машини, видно, як жінка з маленькою дитиною на руках стоїть посеред вулиці з автомобільним рухом, очікуючи можливості перебігти дорогу. При цьому пішохідний перехід – буквально в декількох десятках метрів від того місця, де знаходиться харків'янка з малюком.
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