В Днепровском районе Киева полицейские посетили шесть кризисных семей, в которых есть дети

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По данным старшего инспектора ювенальной превенции Днепровского управления полиции Алексея Крупени, во время рейда полицейские посетили 30-летнюю матерь-одиночку, которая воспитывала двух детей: пятилетнего сына и четырехлетнюю дочь.

В квартире, в которой жили малыши, царила антисанитария, сами дети были грязные и неухоженные. В связи с тем, что бытовые условия семьи угрожали здоровью и жизни детей, представители ювенальной превенции и службы по делам детей решили немедленно изъять детей из семьи. Их доставили в детскую больницу для медицинского ухода и оказания необходимой помощи.

В отношении нерадивой матери составлен протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

В дальнейшем соцслужбы займутся решением вопроса о лишении женщины родительских прав.

Politeka сообщала, что в Харькове комплектов со всем необходимым для новорожденного в первые дни жизни осталось всего 228, а в области их уже нет.

Вместо удобных боксов, которые так нравились молодым мамам, Минсоцполитики хочет выплачивать родителям новорожденных денежную компенсацию в размере пяти тысяч гривен. Что же касается «пакетов малыша», то в конце июня Антимонопольный комитет отменил процедуру их закупки.

Также сообщалось, что очередная «яжемать» подвергла ребенка опасности на одной из харьковских улиц. Соответствующее видео опубликовали в группе «ХС Харьков» в социальной сети Фейсбук.

На кадрах, сделанных видеорегистратором машины, видно, как женщина с маленьким ребенком на руках стоит посреди улицы с автомобильным движением, ожидая возможности перебежать дорогу. При этом пешеходный переход – буквально в нескольких десятках метров от того места, где находится харьковчанка с малышом.

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