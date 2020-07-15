Мер Києва Віталій Кличко заявив, що примудряється дотримуватися заходів безпеки навіть у натовпі людей

Як повідомляє Politeka.net про це він заявив 15 липня на мітингу біля Верховної Ради. Відеозапис розмови мера з журналістом опублікував Телеграм-канал Pavlovsky News, продублювавши відео в Facebook (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Напередодні у Києві зафіксували черговий антирекорд захворюваності китайським вірусом - за минулу добу нарахували 147 хворих. Незважаючи на це Віталій Кличко вирушив до Верховної Ради, де жителі Київської області виступають проти нової адміністративної реформи. Журналіст поцікавився, чи не боїться мер перебувати в натовпі, і отримав відповідь.

⚡️Мэр Киева Виталий Кличко заявил нашему телеграм-каналу, находясь в толпе людей под Радой, что придерживается социальной дистанции, больше информации - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ Кличко пришёл под стены парламента, чтобы поддержать людей, которые протестуют против нового территориального деления. Наш журналист задал вопрос мэру, не боится ли он на фоне нового антирекорда заболевания Covid-19 в Киеве, находиться в толпе людей. На что Кличко ответил, что он в маске и придерживается социальной дистанции. На уточнение, как ему это удаётся в таких условиях, Кличко предложил не подходить к нему.

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Gepostet von Pavlovsky News am Mittwoch, 15. Juli 2020

"Я дотримуюся соціальної дистанції і у мене є маска", - заявив Віталій Кличко. - "Так ви не підходите".

Раніше голова Києва застеріг киян від купання на столичних водоймах. Він зазначив, що на території всіх пляжів Києва вивісили жовті прапори, які закликають відпочиваючих утриматися від водних розваг.

"Через сильні дощі, які пройшли в Києві минулого тижня. В результаті взятих проб у воді виявили завищені показники вмісту кишкової палички", – заявив Кличко. 

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