Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что умудряется соблюдать меры безопасности даже в толпе людей

Как сообщает Politeka.net, об этом он заявил 15 июля на митинге возле Верховной Рады. Видеозапись разговора мэра с журналистом опубликовал Телеграм-канал Pavlovsky News, продублировав видео в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Накануне в Киеве зафиксировали очередной антирекорд заболеваемости китайским вирусом - за минувшие сутки насчитали 147 больных. Несмотря на это Виталий Кличко отправился к Верховной Раде, где жители Киевской области выступают против новой административной реформы. Журналист поинтересовался, не боится ли мэр находиться в толпе, и получил ответ.

⚡️Мэр Киева Виталий Кличко заявил нашему телеграм-каналу, находясь в толпе людей под Радой, что придерживается социальной дистанции, больше информации - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ Кличко пришёл под стены парламента, чтобы поддержать людей, которые протестуют против нового территориального деления. Наш журналист задал вопрос мэру, не боится ли он на фоне нового антирекорда заболевания Covid-19 в Киеве, находиться в толпе людей. На что Кличко ответил, что он в маске и придерживается социальной дистанции. На уточнение, как ему это удаётся в таких условиях, Кличко предложил не подходить к нему.

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Gepostet von Pavlovsky News am Mittwoch, 15. Juli 2020

"Я придерживаюсь социальной дистанции и у меня есть маска", - заявил Виталий Кличко. - "Так вы не подходите".

Ранее глава Киева предостерег горожан от купания на столичных водоемах. Он отметил, что на территории всех пляжей Киева вывесили желты флаги, которые призывают отдыхающих воздержаться от водных развлечений.

"Из-за сильных дождей, которые прошли в Киеве на прошлой неделе. В результате взятых проб в воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки", – заявил Кличко. 

Напомним, Кличко предупредил об ужесточении карантина в Киеве: "Не хочу никого пугать, но...".

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