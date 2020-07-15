Фахівці зафіксували різке погіршення якості повітря в Києві

Як передає Politeka.net, співробітники Центральної геофізичної лабораторії імені Бориса Срезневського проаналізували зразки 14, зібрані липня. Результати дослідження опубліковані на офіційному сайт Держпродспоживслужби столиці.

Екологи виявили, що приземному шарі атмосфери над Києвом сильно перевищений допустимий рівень концентрації шкідливих речовин. Так на Бессарабській площі в 1,3 рази більше пилу. Практично по всій столиці до 1,3 разів перевищено кількість діоксиду сірки, і в 2,5-5 разів перевищені норми концентрації діоксиду азоту (скрізь, крім посади на проспекті Науки, 37). Крім того, в 1-1,7 рази перевищено вміст формальдегіду.

"Зазначені речовини властиві викидів, що утворюються при горінні вугілля, мазуту, бензину, дизпалива, газу в теплоенергетичних та опалювальних установках, у двигунах автомобілів та при пожежах. Основний внесок у загальне забруднення атмосферного повітря міста належить автотранспорту", - передає служба.

Раніше глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан заявив, що адаптивний карантин у Києві може тривати ще півтора року. За його словами, поки показники захворюваності не вселяють оптимізму.

Нагадаємо, поліція негайно перекрила дорогу в Києві, кадри того, що відбувається: "може вибухнути в будь-який момент".

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