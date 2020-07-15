Специалисты зафиксировали резкое ухудшение качества воздуха в Киеве

Как передает Politeka.net, сотрудники Центральной геофизической лаборатории имени Бориса Срезневского проанализировали образцы 14, собранные июля. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте Госпродпотребслужбы столицы.

Экологи обнаружили, что приземном слое атмосферы над Киевом сильно превышен допустимый уровень концентрации вредных веществ. Так на Бессарабской площади в 1,3 раза больше пыли. Практически по всей столице до 1,3 раз превышено количество диоксида серы, и в 2,5-5 раз превышены нормы концентрации диоксида азота (везде, кроме поста на проспекте Науки, 37). Кроме того, в 1-1,7 раза превышено содержание формальдегида.

"Указанные вещества свойственны выбросам, образующимся при горении угля, мазута, бензина, дизтоплива, газа в теплоэнергетических и отопительных установках, в двигателях автомобилей и при пожарах. Основной вклад в общее загрязнение атмосферного воздуха города принадлежит автотранспорту", - передает служба.

Ранее глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил, что адаптивный карантин в Киеве может длиться еще полтора года. По его словам, пока показатели заболеваемости не внушают оптимизма.

Напомним, полиция экстренно перекрыла дорогу в Киеве, кадры происходящего: "может взорваться в любой момент".

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